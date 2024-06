Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni verteidigt die Jugendorganisation ihrer postfaschistischen Regierungspartei Fratelli d‘Italia (FdI/Brüder Italiens) gegen Antisemitismus-Vorwürfe. Die Nationale Jugend (Gioventù Nazionale) ist nach einer Undercoverrecherche des Nachrichtenportals Fanpage ins Kreuzfeuer der Kritik geraten. Heimlich gefilmte Aufnahmen zeigen Mitglieder, die bei Parteitreffen „Sieg Heil“ und „Duce“ rufen und den Arm zum faschistischen Gruß ausstrecken.

Rassismus „Fehl am Platz“

Eine Journalistin hatte sich in die Jugendbewegung eingeschleust. Bereits der erste Teil der Reportage, der vor einer Woche veröffentlicht worden war, hatte für Aufsehen gesorgt. Meloni kritisierte das Mittel der Undercover-Reportage als „Unterwanderung“. Rassismus und Antisemitismus hätten in ihrer Partei keine Akzeptanz, beteuerte sie. „Diejenigen, die rassistische, antisemitische oder nostalgische Gefühle haben, sind bei uns fehl am Platz, denn diese Gefühle sind unvereinbar mit den Fratelli d‘Italia“, erklärte die Ministerpräsidentin.

Meloni war in ihrer Jugend Mitglied in der Jugendbewegung der von Anhängern des faschistischen Diktators Benito Mussolini gegründeten Partei MSI. Als 19-Jährige wurde sie sogar Chefin der Azione Studentesca, deren Emblem das von Rechtsextremen in ganz Europa verwendete Keltenkreuz ist. Damals sagte sie, Mussolini sei ein „guter Politiker“ gewesen. Später bemühte sie sich um eine Distanzierung von der faschistischen Vergangenheit ihrer Partei.