Sie ist die derzeit wohl umstrittenste Regierungschefin innerhalb der EU: Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Die 47-jahärige Römerin ist nicht nur die erste Frau an der Spitze der italienischen Regierung, sie führte auch die postfaschistische Partei Fratelli d‘Italia zum Wahlsieg. Während sie im Ausland politisch mit Maßnahmen wie der Reduzierung der Sozialhilfe und einem strikten Kurs in der Migrationspolitik aufhorchen lässt, erreicht sie in ihrem Heimatland hohe Zustimmungswerte. Liegt das an ihrer Körpersprache und ihrer tiefen Stimme, zwei Aspekte, die ihr ein Alleinstellungsmerkmal verschaffen? Oder schafft sie es auch mit anderen Gesten, die man erst auf den zweiten Blick erkennt? Körpersprache-Experte Stefan Verra blickt in dieser Ausgabe der Video-Kolumne hinter die Gesten der Politikerin.