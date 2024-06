Alle EU-Länder zusammen haben in der letzten Periode nicht so viele Entscheidungen blockiert wie Ungarn allein. Premierminister Viktor Orbán scheint mittlerweile ein besonderes Vergnügen daran zu finden, sich mit „der EU“ anzulegen. Der erklärte Gegner von Ursula von der Leyen, der gestern in Wien mit seinen FPÖ-Bewunderern an einem neuen, rechten Netzwerk weiterstrickte, führte einen aggressiven Wahlkampf, legte sich bei der Ukrainehilfe quer, hat beste Kontakte zu Wladimir Putin und hofiert China so sehr, dass demnächst sogar chinesische Polizisten in Ungarn auf Streife gehen. Wegen Rechtsstaatsverletzungen Ungarns hält Brüssel Milliardenbeträge zurück, wegen Missachtung der Asylregeln wurde Ungarn vom EuGH soeben zu einer Strafe in dreistelliger Millionenhöhe verdonnert.