Kanzler Olaf Scholz (SPD) zeigte sich „zutiefst bestürzt“ über den Tod des Beamten. Er habe sein Leben „für Frieden und Sicherheit verloren“, sagte Scholz. Tags zuvor war ein 29-jähriger Polizist an den Folgen einer Messerattacke auf dem Marktplatz im nordbadischen Mannheim gestorben. Der mutmaßliche Täter, 25, konnte bislang noch nicht vernommen werden. Er liegt mit Schussverletzungen, die er bei seiner Festnahme erlitten hatte, auf der Intensivstation. Über seine Motive ist bisher wenig bekannt. Gesichert gilt: Der Mann war 2014 aus Afghanistan nach Deutschland gekommen und bisher nicht ins Visier der Sicherheitsbehörden geraten. Der Angreifer war am Freitag am Rande einer Veranstaltung der Bewegung Pax Europa in Mannheim auf den Islamkritiker Walter Stürzenberger losgegangen und hatte ihn sowie fünf weitere Menschen verletzt.