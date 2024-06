Das Gewissen und auch der Schmerz werden dadurch nicht leichter

Kommentar. Bosnisch-serbische Führungspolitiker werben für Umbenennung der Stadt, in der 1995 rund 8000 Bosniaken systematisch hingerichtet wurden. Doch wer in die Zukunft will, muss die Realität und das Leid der Opfer anerkennen.