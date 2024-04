Der Auftritt hatte im Vorfeld für heftige Diskussionen gesorgt. Soll man mit Björn Höcke - dem rechtsextremen Frontmann der Thüringer AfD - diskutieren oder nicht? CDU-Landeschef Mario Voigt sagte ja und traf am Donnerstag im TV-Duell auf Höcke. Es wurde ruppig.

„Reichskanzler Höcke“

„Wir werden keine neue Unternehmensansiedlung und auch keine neuen Fachkräfte gewinnen, wenn der Reichskanzler Höcke zur Eröffnung kommt. Und deswegen kann ich Ihnen nur eines sagen: Das ist genau das Problem. Die sind Gift für das Land“, zeigte sich Voigt angriffslustig.

Offensichtlich gut vorbereitet gelang es Voigt immer wieder, Höcke in Bedrängnis zu bringen und ihm „völkischen Müll“ vorzuwerfen. Der AfD-Politiker wirkte überrascht und konterte mit dem Vorwurf, Voigt sei „radikalpopulistisch“.

Erinnerungslücken bei Höcke

Beide Politiker verfolgen eine harte Linie in der Migrationspolitik und doch trennen sie Welten. Während Voigt sagte, angepasste Menschen, die hier arbeiten und sich an die Gesetze halten, seien willkommen, wünschte sich Höcke keine Muslime mehr in Deutschland - sie seien „eine Gefahr“. Später wollte sich Höcke nicht mehr an eine Passage in seinem Buch erinnern, in der er behauptet hatte, die SPD-Bundestagsvizepräsidentin Aydan Özoğuz habe in Deutschland „nichts zu suchen“,

Ob die Diskussion an der Zustimmung zur AfD etwas geändert hat, lässt sich freilich noch nicht abschätzen. Ein Wahlsieg der vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften Partei in Thüringen gilt längst als wahrscheinlich. In Umfragen liegt die CDU neun Prozentpunkte hinter der AfD auf Platz zwei.