Ausgerechnet Donald Trump und Wladimir Putin: Es ist wie ein makabrer Treppenwitz der Geschichte, dass es gerade diese beiden Männer sind, die sowohl die Europäische Union als auch die Nato dazu bringen, sich neu zu erfinden. Während die EU, wie es der Natur ihrer Organisation entspricht, einen komplexen, langwierigen Reformprozess mit offenem Ende begonnen hat, macht die Nato Nägel mit Köpfen. So fasste das mittlerweile auf 32 Mitglieder angewachsene transatlantische Verteidigungsbündnis gestern ohne langes Zögern den Beschluss, die Führungsrolle in der internationalen Unterstützung für die Ukraine zu übernehmen. Das ist nicht nur ein Signal an die mitunter zu schwerfällige EU, sondern gilt auch als Präventivmaßnahme für den Fall, dass Donald Trump in den USA wieder das Ruder übernimmt.