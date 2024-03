Das Wort ist für Geert Wilders die wichtigste Waffe. Gerne auch getwittert. Erst zu Wochenbeginn lud er auf Social Media durch und beschimpfte Amsterdams rot-grüne Bürgermeisterin Femke Halsema als linksextrem. Nun gab sich Wilders reumütig: „Ich kann nur Regierungschef werden, wenn alle Parteien in der Koalition das unterstützen“, erklärte er per Tweet, um dann sein Scheitern einzugestehen. „Das war nicht so.“ Im Klartext: Wilders muss auf das Amt des Regierungschefs in den Niederlanden verzichten, um eine Mehrheit im Parlament zu retten.