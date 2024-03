Fast eine Woche war die Statue des Kampfkünstlers im bosnischen Mostar verschollen, nun ist das Denkmal von Hongkongs Film- und Kungfu-Legende Bruce Lee (1940-1972) wieder aufgetaucht: Der mutmaßliche und nun in Mostar verhaftete Dieb wollte den Bronze-Bruce laut Angaben der Polizei vermutlich an einen Altmetallhändler verscheuern.

Das Verschwinden des am 3. März im Stadtpark geraubten Bronze-Bruce hatte nicht nur in Bosnien und Herzegowina für Betroffenheit, sondern auch weltweit für Schlagzeilen gesorgt: Denn eigentlich sollte das 2005 eingeweihte Denkmal des als Lee Jun-fang in San Francisco geborenen Kampfkünstlers die noch immer von den Folgen des Bosnienkriegs (1992-1995) gezeichnete Vielvölkerstadt aussöhnen.

Auf Anregung einer Bürgerinitiative und mit deutschen Hilfsgeldern war das fast lebensgroße Abbild des Kung-FU-Recken in Mostar eingeweiht worden: Der bei den muslimischen Bosniaken, Kroaten und Serben gleichermaßen beliebte Bruce Lee sollte in der geteilten Neretva-Stadt neue Brücken schlagen.

Doch auf der ungewohnten Versöhnermission stieß der Bronze-Bruce im bosnischen Vielvölkerlabyrinth auf harten Gegenwind. Kaum installiert, wanderte das erste Bruce-Lee-Denkmal der Welt von Vandalen beschädigt bereits 2006 für sieben lange Jahre zur Überholung ins Depot.

Nach seinem Sockelcomeback 2013 waren dem Friedenskämpfer als populäres Selfie- und Fotomotiv in Mostar zwar unbeschwertere Zeiten beschieden. Doch sein plötzliches Verschwinden sollten den Anfang März vom Sockel geholten Denkmalhelden erneut in die Schlagzeilen bugsieren: In Mostar kursierten bald wilde Spekulationen über die Täter – und ihre Motive.

War‘s der Rivale?

Er habe zwei mögliche Täter im Verdacht, bekannte gegenüber „Nova TV“ ein lokaler Bruce-Lee-Fan namens Zoran. Es könnte sein belgischer Film- und Kampfrivale Jean-Claude van Damme oder sein Hongkong-Gegenspieler Jackie Chan gewesen sein: „Ein Dritter kommt für mich nicht in Frage.“

Einsamer Sockel: Im Moment müssen Besucher im Stadtpark von Mostar mit einem traurigen Anblick auskommen

Doch es waren eher profane Gründe als die im Web kolportierte „Eifersucht“ seiner ewigen Actionfilm-Rivalen die Bruce Lee vom Sockel holten: Dessen zersägten Bronzetorso wollte der von einer Videokamera im Stadtpark überführte Dieb offenbar an Altmetallhändler verscherbeln.

Kopf und Beine abgesägt

Der schwer beschädigte Bronze-Bruce ist gefunden, doch sein Denkmalsockel bleibt vorläufig verwaist: Die Restauratoren dürften einige Zeit benötigen, bis die abgesägten Beine und das entfernte Haupt wieder an der richtigen Stelle sitzen. Seine entsetzten Fans tröstet zumindest eine Gewissheit: Ihr verstümmeltes, aber unverwüstliches Idol steht selbst in Mostar immer wieder auf.