Wer gedacht hat, dass ein Krieg wie ein chirurgischer Eingriff – schmerzhaft, aber schnell – durchgeführt werden könnte, wurde mit dem jüngsten Nahostkrieg eines Besseren belehrt. Der Krieg walzt am Ende des Tages alles nieder und ordnet das Leben dem Sieg unter. So berechtigt Israel von seiner Selbstverteidigung nach dem schlimmsten Angriff auf jüdisches Leben seit dem Holocaust Gebrauch gemacht hat, so unverhältnismäßig wird der Krieg nun in die Länge gezogen.