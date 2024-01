Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat anlässlich des Holocaust-Gedenktags Deutschlands Bekenntnis zum „Nie Wieder“ bekräftigt. „Unsere Verantwortung für dieses von Deutschen begangene Menschheitsverbrechen, die bleibt“, sagte er in seinem am Samstag veröffentlichten Video-Podcast „Kanzler kompakt“. Deswegen gründe die deutsche Demokratie auf einem zentralen Bekenntnis: „Nie wieder“.

79 Jahre Auschwitz-Befreiung

Am Samstag wird weltweit an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau vor 79 Jahren, am 27. Jänner 1945, erinnert. „Nie wieder Ausgrenzung und Entrechtung, nie wieder Rassenideologie und Entmenschlichung, nie wieder Diktatur“, betonte Scholz. Dafür zu sorgen sei die zentrale Aufgabe des deutschen Staates. Deswegen werde unter anderem jede Form von Antisemitismus, Terrorpropaganda und Menschenfeindlichkeit bekämpft.

Deswegen sei es auch sehr gut, was das deutsche Bundesverfassungsgericht in dieser Woche zur Finanzierung der ehemaligen NPD entschieden habe, so Scholz. Das Gericht schloss am Dienstag die rechtsextreme Partei Die Heimat - früher NPD - für sechs Jahre von der staatlichen Finanzierung aus. Begründet wurde das Urteil damit, dass die Partei die Schwelle von der bloßen Ablehnung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung zu deren Bekämpfung überschreite.

Aufforderung an die Bürger

„‘Nie wieder‘ richtet sich aber nicht nur an den Staat“, betonte der Kanzler. „‘Nie wieder‘ fordert die Wachsamkeit aller.“ Die Demokratie sei nicht gottgegeben, sondern menschengemacht. „Sie braucht uns, wenn sie angegriffen wird.“

Scholz erwähnte in seiner Rede auch die Proteste gegen rechts, zu welchen es nach Berichten über ein Geheimtreffen von Rechtsextremen und AfD-Politikern gekommen war. Millionen Bürgerinnen und Bürger gingen auf die Straße, betonte der SPD-Politiker - „für Demokratie, für Respekt und Menschlichkeit“.

Es sei der Zusammenhalt der Demokratinnen und Demokraten, der die Demokratie stark mache. „Ihn selbstbewusst in der Öffentlichkeit zu zeigen - so wie es jetzt geschieht - das tut gut.“ Der Gedenktag des 27. rufe den Menschen laut Scholz zu: „Bleibt sichtbar! Bleibt hörbar!“ Der Kanzler ergänzte: „‘Nie wieder‘ ist jeden Tag!“