„Der Vortrag betont, dass wir die größten Probleme im 21. Jahrhundert nicht mit Gewalt lösen können und dass das UNO-Gewaltverbot uns als Orientierung und Leuchtturm im 21. Jahrhundert dienen sollte“: Der Ankündigungstext zum Vortrag „Imperium USA und sein Einfluss auf Europa“ von Daniele Ganser – geplant am Donnerstag in der Grazer Stadthalle, zwischen Häuslbauermesse und Alpaka Expo – liest sich zunächst harmlos. Dennoch mehrt sich die Kritik am Auftritt des Schweizer Buchautors und „Friedensforschers“, der für Kritiker ein Verschwörungsideologe ist. Kritisiert wird vor allem die Tatsache, dass dieser in einer Veranstaltungsräumlichkeit der Stadt Graz auftreten soll. Rund 2000 Menschen werden am Donnerstagabend in der Stadthalle zum Auftritt erwartet, während andere Städte wie Innsbruck und Nürnberg Auftritte absagten. Der Grazer Termin wird auf der Seite mcg.at zwar nicht groß beworben, ist aber ganz normal im Kalender zu finden.