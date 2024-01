Die flauschigen Vierbeiner aus den peruanischen Anden erobern am Wochenende vom 26. bis 28. Jänner Graz. Bereits zum fünften Mal geht die Alpaka-Expo auf dem Messegelände in Graz über die Bühne. 130 Ausstellerinnen und Aussteller aus ganz Europa präsentieren bei der „European Championship“ ihre schönsten Tiere. Insgesamt 200 Alpakas stellen sich der Leistungsschau. Richterin Frauke Berman aus New York begutachtet mit Argusaugen Merkmale wie den Körperbau, die Proportionen, die Beinstellung oder den Kopf der Tiere“, erklärt Thomas Pötsch, der Obmann des steirischen Alpaka-Zuchtverbandes. Unterschieden wird nach dem Geschlecht (Hengst/Stute) auch zwischen den beiden Rassen Huacaya oder Suri.