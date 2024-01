Nach dem Rücktritt von Frankreichs Premierministerin Elisabeth Borne wird mit der Ernennung eines Nachfolgers am Dienstag gerechnet. Borne, die das Amt übergangsweise weiterführt, traf am Vormittag an ihrem Amtssitz ein, wo später am Tag die Übergabe stattfinden soll. Als Favorit gilt der 34 Jahre alte Bildungsminister Gabriel Attal, der damit der jüngste Regierungschef Frankreichs und der erste offen homosexuelle Politiker in diesem Amt wäre.

Enger Vertrauter von Präsident Emmanuel Macron

Der aufstrebende Politiker ist ein enger Vertrauter von Präsident Emmanuel Macron und hatte schon mehrere Posten in der Regierung inne. Da mit der Ernennung bereits am Montagabend gerechnet wurde, wird über die Gründe der Verzögerung diskutiert. Möglicherweise gibt es in Macrons Lager Widerstand gegen die Ernennung Attals. Innenminister Gérald Darmanin und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire, zwei Schwergewichte der Regierung und mögliche Präsidentschaftskandidaten, ließen mitteilen, dass sie die Entscheidung des Präsidenten in jedem Fall akzeptieren würden. Le Maire dürfte es dennoch schwer fallen, den früher ihm untergeordneten Budgetminister in der Rolle des Regierungschefs zu sehen.

Will nicht mehr: Borne © AP / Ludovic Marin

In den Medien wird darüber spekuliert, dass Macron Attal auch wegen dessen Medienpräsenz und Eloquenz auswählen könnte, um seiner Regierung im Jahr der Europawahl und der Olympischen Spiele in Paris mehr Schwung und Glanz zu verleihen. In Umfragen lag seine Partei zuletzt acht bis zehn Prozentpunkte hinter der Bewegung der rechtsextremen Oppositionschefin Marine Le Pen. Wenn es tatsächlich auf Attal hinauslaufen sollte, wäre er die beste Karte, die der Präsident ausspielen könnte“, sagte Ifop-Meinungsforscher Jerome Fourquet dem Sender BFM TV. Er verwies auf die Popularität, die Attal seiner Meinung nach durch sein schnelles Handeln als Bildungsminister und durch seine Kommunikationsfähigkeit erlangt habe. Neben Attal wurden auch Verteidigungsminister Sebastien Lecornu, Finanzminister Le Maire und dem früheren Landwirtschaftsminister Julien Denormandie Chancen auf das Spitzenamt eingeräumt.

Borne hatte ihren Rücktritt nach tagelangen Spekulationen über eine Regierungsumbildung am Montag eingereicht. Präsident Macron dankte ihr im Onlinedienst X, ehemals Twitter, „von ganzem Herzen“ für ihre „vorbildliche“ Arbeit im Dienste des Landes. Borne war im Mai 2022 ernannt worden. Sie war erst die zweite Ministerpräsidentin in der Geschichte Frankreichs. Borne soll bis zuletzt dafür geworben haben, im Amt zu bleiben. Macron liegt jedoch daran, mit einer erneuerten Regierungsmannschaft nach der ungeliebten Pensionsreform und dem umstrittenen Einwanderungsgesetz ein neues Kapitel aufzuschlagen.

Unter Zugzwang: Macron © AFP / Ludovic Marin

Einwanderung und Pensionen als Brennpunkte

Das Parlament hatte im Dezember die im Regierungslager umstrittene Verschärfung des Einwanderungsrechts beschlossen. Bei den Wahlen zum Europa-Parlament im Juni dürfte Einwanderung eines der Hauptthemen sein. Le Pen hatte das veränderte Einwanderungsgesetz als „großen ideologischen Sieg“ für ihre Partei gefeiert, die in der Nationalversammlung dafür stimmte. Das Regierungslager unter Borne beanspruchte aber für sich, dass es eine Mehrheit auch ohne die Stimmen der extremen Rechten gegeben hätte. Linksgerichtete Politiker aus dem Lager Macrons warfen ihm Verrat an seinen Wahlversprechen vor. Macron hatte die Präsidentschaftswahlen 2017 und 2022 für sich entschieden, als sich die Wähler hinter ihm scharten, um einen Sieg Le Pens zu verhindern.

Auch Macrons Entscheidung, im vergangenen Jahr seine Exekutivbefugnisse zu nutzen, um eine umstrittene Anhebung des Pensionsalters auf 64 Jahre durchzuboxen, löste wochenlange gewalttätige Proteste aus. Die Regierungsumbildung dürfte den Konkurrenzkampf in Macrons Lager um dessen Nachfolge bei der nächsten Präsidentschaftswahl im Jahr 2027 verschärfen. Dafür gelten der ehemalige Premierminister Edouard Philippe, Innenminister Darmanin und Finanzminister Le Maire als potenzielle Kandidaten.