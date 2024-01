Ukraine geht Munition aus

Was Nordkoreas Raketenlieferung an Moskau für den Krieg in der Ukraine bedeutet

Analyse. Nach US-Berichten soll Kim Jong-un Wladimir Putin mit Raketen ausstatten. Im Nachrüsten für den Krieg in der Ukraine bekommt Moskau so wichtige Hilfe aus Nordkorea und geht zu einer neuen Offensive über.