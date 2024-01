Benjamin Netanjahu galt bisher als politisches Stehaufmännchen. Damit könnte es für Israels Premier vorbei sein. Seit es der Hamas gelang, mit dem größten Terroranschlag in der Geschichte Israels Hunderte Israelis zu ermorden, hat Netanjahu massiv an Vertrauen verloren. Jetzt hat das Oberste Gericht sein Prestige-Projekt vom Sockel gestoßen: Die Richter kippten die umstrittene Justizreform. Hunderttausende hatten wochenlang dagegen protestiert. Die Richter erklärten, die Änderungen würden dem „Charakter Israels als demokratischer Staat schweren Schaden zufügen“. So sprachen viele in Israel gestern von einem „historischen Moment“.