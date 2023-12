Krisengipfel in Mexiko: Tausende von Migranten überqueren täglich die Grenze von Mexiko in die USA; mehr als zehntausend sind es an manchen Tagen; die meisten davon auf Schleichwegen oder durch Flüsse wie den Rio Grande. Die Biden-Regierung hatte zwischendurch die legalen Checkpoints und die Gleise für den Güterverkehr geschlossen, aber trotzdem marschieren ganze Caravans mit Tausenden von Menschen durch die bergige Wüste gen Norden.