UNO-Generalsekretär António Guterres warnte in einem Brief an den UNO-Sicherheitsrat vor einem Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung im Gazastreifen. Dadurch könne „selbst eine begrenzte humanitäre Hilfe“ unmöglich werden. Guterres berief sich bei seinem Schreiben zum ersten Mal in seiner Amtszeit auf Artikel 99 der UNO-Charta, der es dem Generalsekretär ermöglicht, sich direkt an den Sicherheitsrat zu wenden.

Als Reaktion auf Guterres‘ Brief erklärte Israels Außenminister Eli Cohen auf X, der UNO-Generalsekretär sei eine „Gefahr für den Weltfrieden“. Sein Vorgehen stelle „eine Unterstützung der Terrororganisation Hamas dar“, schrieb Cohen.

Der Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas dauert nun seit zwei Monaten an. Am 7. Oktober waren Hunderte Kämpfer der von den USA und der EU als Terrororganisation eingestuften Hamas nach Israel eingedrungen und hatten Gräueltaten überwiegend an Zivilisten verübt. Israelischen Angaben zufolge wurden etwa 1.200 Menschen in Israel getötet und etwa 240 Menschen als Geiseln verschleppt. 138 Verschleppte befinden sich nach israelischen Angaben weiterhin in der Gewalt der Hamas. Nach Angaben der Hamas, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen, wurden seit Kriegsbeginn mindestens 17.177 Menschen in dem Palästinensergebiet getötet.