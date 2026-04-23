In einem Flugzeug der AUA ist es am Donnerstag am Berliner Hauptstadtflughafen BER zu einem Vorfall mit einem Schubhäftling gekommen. Die Maschine hätte in der Früh nach Wien fliegen sollen. Doch in den hinteren Reihen begann der Mann zu randalieren und wurde von den ihn begleitenden Polizisten aus dem Flieger geleitet, berichtet die dpa. Durch das Gerangel sei an der Vordertür des Airbus A320 die Notrutsche ausgelöst worden. Alle Passagiere mussten demnach wieder aussteigen. Verletzte gab es allerdings nicht, bestätigte eine Sprecherin von Austrian Airlines der APA.

Das Innenministerium in Wien ließ zu dem Vorfall wissen: „Beim Abgeschobenen handelt es sich um einen pakistanischen Staatsangehörigen, der von Deutschland am Weg nach Zypern (Larnaka) war (...). Es sei lediglich eine Zwischenlandung in Wien vorgesehen gewesen. Es handelte sich um eine sogenannte Durchbeförderung – es besteht keine asyl- oder fremdenrechtliche Zuständigkeit der österreichischen Behörden.“

Ein Drittel der Passagiere musste aussteigen

Auf der Fluginformationsseite des BER war zu sehen, dass der Flug eigentlich um 7.00 Uhr starten sollte. Am späteren Vormittag durften die ersten Passagiere wieder in die Maschine einsteigen. Nach Angaben der AUA-Sprecherin wurde der Flug mit zweieinhalb Stunden Verspätung in Wien erwartet.

Da die Vordertür ohne Notrutsche nicht mehr zur Evakuierung genutzt werden konnte, mussten rund ein Drittel der Passagiere aussteigen. Deswegen wurde die Zahl der Fluggäste um 51 auf 110 reduziert, wie die Sprecherin erklärte. Dabei handle es sich um eine Sicherheitsvorgabe. Die Notfallrutsche werde dann in Wien ausgetauscht.

1593 Abschiebungen im vergangenen Jahr abgebrochen

Im vergangenen Jahr wurden 1593 Abschiebungen mit Beteiligung der deutschen Bundespolizei abgebrochen, wie aus einer Antwort der deutschen Regierung auf eine Kleine Anfrage mehrerer Linken-Abgeordneter im Deutschen Bundestag hervorgeht.

Die Gründe sind vielfältig und waren demnach etwa medizinische Notfälle, aktiver und passiver Widerstand, fehlendes Personal oder Dokumente sowie Selbstverletzung oder derartige Versuche. Auch ein Ablehnen der Übernahme durch die deutsche Polizei oder Gründe im Zusammenhang mit dem Flug selbst werden genannt. Im Vorjahr wurden 22.787 Menschen von Deutschland abgeschoben, davon 19.987 über den Luftweg.