Er ist ein früherer Käfigkämpfer, Inhaber eines Installateurbetriebs und saß zuletzt im US-Kongress: Markwayne Mullin tritt am Dienstag das Amt des neuen US-Heimatschutzministers an. Erfahrungen in der Innen- und Sicherheitspolitik hat der 48-Jährige zwar nicht, Mullin gilt aber als treuer Gefolgsmann von US-Präsident Donald Trumps. Das zählt ohnehin mehr in Trumps Kabinett.

Er löst damit die umstrittene Heimatschutzministerin Kristi Noem ab, die Trump Anfang März gefeuert hatte. Sie war nach den Todesschüssen ihrer Einsatzkräfte auf zwei US-Bürger in Minneapolis mit Rücktrittsforderungen konfrontiert. Dazu kam eine Werbekampagne, in der viele eine PR-Aktion für Noem sahen.

Ganz loyal

Mullin ist ein Mann ganz nach Trumps Geschmack. Er war zwischen 2006 und 2009 professioneller Mixed-Martial-Arts-Kämpfer, eine von Trump favorisierte Sportart. Zudem inszeniert er sich als Krieger für Amerika. Kritiker werfen ihm jedoch Aggressionsprobleme vor. Es gibt mehrfach Äußerungen von ihm in diese Richtung – etwa drohte er einem Gewerkschaftsführer während einer Ausschusssitzung Prügel an.

Seit 2013 sitzt der baldige Minister im Kongress, zunächst im Repräsentantenhaus und zuletzt im Senat. Er fiel allerdings eher durch das Kneten eines Antistress-Balls auf als durch seine Politik. Der Chef des Installateurfamilienbetriebs Mullin Plumbing beschreibt sich auf seiner Webseite als „erfolgreicher Unternehmer, aktiver Rancher und seit 28 Jahren stolzer Ehemann“ und sechsfacher Vater. Er gehört der Stammesgemeinschaft der Cherokee an und ist damit einziger indigener Vertreter in der Regierung. Ansonsten fällt er kaum auf in Trumps Kabinett der Schmeichler.