Seit mehr als 14 Jahren gehen Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler und Sabine Jungwirth, die Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft, gemeinsam durchs Leben. Seit letztem Jahr ist das Paar nun auch verheiratet.

Am Magistrat in Graz habe man sich bereits vor 18 Monaten das Ja-Wort gegeben, so Kogler am Freitag gegenüber Ö 3. Die Hochzeit hätte „im kleinsten Kreis“ stattgefunden, und zwar dem „kleinstmöglichen“: „Wir waren zu zweit“, so der Grünen-Chef weiter.

Im Rahmen einer Geburtstagsfeier sei die frohe Botschaft dann den engsten Verwandten mitgeteilt worden: „So haben es auch unsere Mütter mal erfahren“, lässt Kogler wissen.