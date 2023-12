Noch wälzen sich die Touristenströme nicht über den Stephansplatz, wahrscheinlich ist es den frühen Morgenstunden an einem Sonntag geschuldet. Umso größer ist das Polizeiaufgebot am Heiligen Abend im Umfeld des Stephansdom. Zwei schwerbewaffnete Polizisten mit Maschinenpolizisten wachen darüber, wer das Wiener Wahrzeichen betritt. Gelegentlich werden einzelne Personen herausgefischt. Gezählte elf Polizei-Vans, darunter ein Fahrzeug der Cobra und ein Bus mit ausgefahrenen Überwachungskameras– parken am Vorplatz, in jedem Fahrzeug haben sechs Sicherheitsbeamte Platz. So gesehen bewachen zwischen 40 bis 60 Polizisten – die meisten mit Schutzwesten und Langwaffen – das Areal. Ein Sprengstoffhund wartet auf den Einsatz.

Polizisten mit Maschinenpistolen kontrollieren den Zugang zum Dom © M Jungwirth

Die außerordentlichen Sicherheitsvorkehrungen stehen auch im Zusammenhang mit einer Razzia, die am Vortag in der Bundeshauptstadt durchgeführt worden ist. Wie die Wiener Polizei der Kleinen Zeitung bestätigt, wurden dabei vier Personen festgenommen. Um wen es sich dabei handelt, will man nicht sagen, angeblich sind es islamistische Kreise aus Tadschikistan. Bereits am Samstag wurden die Maßnahmen vor allem vor Kirchen, aber auch am Christlkindlmarkt am Rathausplatz erhöht.

Ein Sprengstoffhund wartet auf den Einsatz © M Jungwirth

In den Nachmittags- und Abendstunden, wenn im Stephansdom die Kindermette und später die Christmette stattfindet, sollen die Eingangskontrollen noch verstärkt werden. Hinweise über einen konkreten Anschlag auf einen Weihnachtsgottesdienst wie offenbar beim Kölner Dom soll es keine geben, heißt es hinter vorgehaltener Hand. Bereits Anfang Dezember hatte der Staatsschutz vor einer erhöhten Terrorgefahr im Umfeld von Adventmärkten und Kirchen an den drei Weihnachtsfeiertagen gewarnt. Nur in Frankreich, Belgien, Deutschland, Italien sei die Gefahr eine größere. Der 7. Oktober und der Gaza-Krieg habe die Lage in der Islamistenszene, die bekanntlich vor allem im Wien und in Graz zu Hause ist, deutlich radikalisiert, so der Tenor des Verfassungsschutzes.