Sie kennen die biblische Geschichte vom „brennenden Dornbusch“? Ein Busch, der brennend doch nicht verbrennt, auf der Sinai-Halbinsel, heute Ägypten und bedingt durch den Krieg um Gaza oft in den Medien. „Zieh Deine Schuhe aus, denn der Ort, wo Du stehst, ist heiliger Boden!“ befiehlt Gott (Ex 3,5) und Mose gehorcht. Muslimische Gebetsräume betreten Gläubige in Socken; in unseren Breiten bleiben Straßenschuhe im Vorraum, um den Schmutz der Straße nicht in den Wohnbereich zu tragen. Solch Raum ist herkömmlicher Verwendung entzogen; hier drinnen herrschen andere Gesetze: göttliche.