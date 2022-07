Pandemie, Krieg, Wohlstandsverluste, zertrümmerte Gewissheiten – nichts ist mehr, wie es war. Der Zeitenbruch zwingt zu einer neuen Sicht auf das Dasein. Was ist wesentlich und eine Rückbesinnung wert? Was muss sich in einer in Unordnung geratenen Welt im Großen wie im Kleinen ändern? Wo haben wir den Wandel selbst in der Hand? Darüber sprechen wir in unseren heurigen Sommergesprächen mit Menschen, die das Wagnis des Perspektivenwechsels bereits eingegangen sind.