1 Gibt es gerade wirklich mehr Bettwanzen?

Die kleinen Insekten machen Schlagzeilen. Zuerst war von immer mehr Bettwanzen in Frankreich die Rede – in Hotels oder in Zügen. Nicht alle Fälle bestätigen sich, doch die Aufregung bleibt groß. Laut Schädlingsbekämpfern sind Bettwanzen generell gerade verbreitet, auch in Österreich. Sie kommen mit dem Gepäck von Reisenden. "Weil vor dem Winter viele Urlauber zurückkehren, gibt es mehr Fälle", sagt Florian Rac von der Schädlingsbekämpfungsfirma Anticimex. Im Vergleich zum Vorjahr habe es heuer einen Anstieg gegeben, weil nach der Pandemie mehr gereist wird. Und: "Weil viel berichtet wird, sind die Menschen hellhöriger, bemerken Bettwanzen wohl schneller oder bilden sich ein, sie haben welche", sagt Karin Kunz, die mit ihrem Hund Bettwanzen aufspürt.