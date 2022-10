Es ist wohl ein Horrorszenario für Reisende. Sich unterwegs Bettwanzen einzufangen. So ergangen ist es einigen Fahrgästen im Nachtzug von Wien nach Brüssel und Amsterdam. In einem Abteil Liegewagen wurde der Insektenbefall festgestellt.

Bekannt gemacht hat den Fall eine Twitter-Userin. Ihr zufolge waren schnell Kleidung, Bett und Koffer samt Inhalt befallen. Anders als in der Schilderung der Wienerin betonen die ÖBB, dass lediglich ein Abteil betroffen gewesen sei. Das Zugpersonal habe sofort reagiert und die Fahrgäste auf andere Wagen aufgeteilt.

Insekten an Bord seien sehr selten und würden meist durch Gepäck unbemerkt mit an Bord gebracht werden, heißt es in einer Stellungnahme der ÖBB. "Unsere Nightjets werden regelmäßig und gründlich gereinigt. Bei der Reinigung achten wir zudem darauf, ob im Wagen Insekten vorhanden sind. Sollte dies der Fall sein, wird dieser sofort abgestellt und überprüft", heißt es seitens der ÖBB. Die betroffenen Fahrgäste sollen nun eine Entschädigung erhalten.