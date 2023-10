Eine Zivilstreife der Polizei hat in Wels in der Nacht auf Freitag einen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, der mit Tempo 70 unterwegs war – also deutlich schneller als mit den erlaubten 25 km/h. Den Beamten war aufgefallen, dass der Mann enorm schnell mit dem elektrischen Roller auf der B1 durchs Stadtgebiet fuhr.

Bei der Kontrolle bemerkten die Polizisten, dass der 27-Jährige Symptome einer Suchtgiftbeeinträchtigung zeigte. Ein Drogenschnelltest verlief auf Kokain, Amphetamine und THC positiv, so die Polizei.

Die Vorführung zum Amtsarzt verweigerte der Mann, wie die Oberösterreichischen Nachrichten berichten. Der Führerschein konnte ihm nicht abgenommen werden, da er ihm bereits entzogen wurde. Der 27-Jährige wird angezeigt.