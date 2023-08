Die Perseiden ziehen wieder über den Nachthimmel: Einzelne Sternschnuppen, wie Meteore umgangssprachlich genannt werden, können schon 1 bis 2 Wochen vor dem Höhepunkt in der Nacht vom 12. auf den 13. August an dunklen Orten beobachtet werden. Vor allem in der Nacht des Maximums jedoch ist eine auffällige Häufung von bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde zu sehen.

Die beste Beobachtungszeit beginnt dabei ungefähr um Mitternacht. Davor ist es tendenziell noch zu hell, um die glühenden Partikel deutlich sehen zu können. Zusätzlich zur idealen Mondphase (Neumond um die Zeit des Maximums) soll das Wetter zur freien Sicht auf die Meteore beitragen. Am Freitag und am Wochenende wird es in der Steiermark und in Kärnten tagsüber voraussichtlich überwiegend sonnig und trocken. Das macht klare Nächte mit gutem Blick auf den Sternenhimmel wahrscheinlicher.

Matthias Pfragner vom Steirischen Astronomen Verein beschreibt die Perseiden als einen "alljährlich wiederkehrenden Meteorstrom, der bereits vor über 2000 Jahren das erste Mal in China beobachtet wurde." Der Meteorstrom wird durch die Staubpartikel des Kometen mit dem sperrigen Namen 109P oder Swift-Tuttle verursacht. Die Erde passiert jedes Jahr Mitte August diese Staubspur. Benannt ist das Ereignis nach dem Sternbild Perseus, aus welchem die Meteore zu kommen scheinen.

"Die Beobachtung der Perseiden erfordert in erster Linie einen klaren Himmel, einen dunklen Beobachtungsplatz und Geduld. Optimal sind dunkle, entlegene Plätze am Land oder hoch am Berg. Optische Hilfsmittel, wie Feldstecher oder Teleskop werden nicht benötigt. Ein Feldstecher kann trotzdem von Vorteil sein, wenn man zwischendurch den Himmel nach Galaxien oder Sternhaufen absuchen möchte", empfiehlt Pfragner.

Wenige Sternwarten bieten Angebote zum kollektiven Sterneschauen

In der Steiermark bietet die Sternwarte Edelschrott in Voitsberg am 12. August ab 22 Uhr eine Möglichkeit gemeinsam in den Himmel zu blicken. Eine Anmeldung (Bruno Eberhart, 03145/381 oder 0664/9227408) ist unbedingt erforderlich.

In Kärnten öffnet die Sternwarte Klagenfurt vom 11. bis zum 13. August jeweils ab 21 Uhr. Führungen finden nur bei klarem Himmel statt. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Die Sternwarte St. Kanzian lädt am 11. August zum "Sternschnuppenmaximum der Perseiden uvm." Die Führung findet erst ab 15 Anmeldungen (Christian Zechner, 0650/3311072) und bei klarem Himmel statt! Preise: 10€ für Erwachsene, 6€ für Kinder