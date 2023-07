Wie gewonnen, so zerronnen. Das scheint wohl für einen Salzburger zuzutreffen, der in Bischofshofen in der Nacht auf Donnerstag 3.500 Euro bei einem Glücksspiel gewonnen hat.

Der 33-Jährige wurde beim Einsteigen in sein Auto von zwei Unbekannten überfallen, die ihm den Gewinn abnahmen und danach flohen. Die beiden rissen die bereits geschlossene Autotüre auf, sprühten vermutlich Pfefferspray ins Innere und schlugen auf den Flachgauer ein, teilte die Polizei am Nachmittag mit.

Die Täter forderten vom Opfer Geld und durchsuchten dann auch noch das Fahrzeug, nachdem ihnen der Mann die 3.500 Euro ausgehändigt hatte. Diesen Moment nutzte der 33-Jährige, er stieg aus und lief davon. Die Täter verfolgten ihn noch kurz, ließen dann aber von ihm ab. Einen Taxilenker ersuchte er dann, die Polizei zu alarmieren.