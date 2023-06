Große schwarze Buchstaben auf weißen Leintüchern: Das, was auf den Plakaten an der Hauptstraße in Potzneusiedl im Burgenland steht, lässt Leser stutzen. "Hier scheint ja einiges im Argen zu sein", schreibt einer der Kleinen Zeitung. Auf einem der Plakate ist zum Beispiel zu lesen: "Es herrscht hier Nazi- und SS-Manier, auch die Freiheit nehmen sie mir." Und: "Ich fordere den Rücktritt des Bürgermeisters." Was hinter den Plakaten im 636-Seelen-Dorf steckt?

Offenbar eine persönliche Geschichte. Der Polizei ist der Fall seit etwa zwei Wochen bekannt. Ein 49-Jähriger soll die Plakate an seinen Gartenzaun gehängt haben. Das Motiv ist unklar. Es dürfte um eine Delogierung gehen, um einen Verkauf des Hauses, das lassen auch weitere Sätze auf den Plakaten vermuten: "Der Bürgermeister und seine Leute wollen mich des Ortes vertreiben." Der 49-Jährige wird von Nachbarn als "merkwürdig" beschrieben. Bürgermeister Franz Werdenich (ÖVP) gibt keinen Kommentar ab. Landesverfassungsschutz und Staatsanwaltschaft sehen keine strafrechtliche Relevanz. Die Bezirkshauptmannschaft prüft Maßnahmen.

Mehrere Plakate am Gartenzaun © KK

Einfach so abnehmen kann man die Plakate nicht. Es gilt die Meinungsfreiheit, sagt Christoph Bezemek, Jurist von der Uni Graz. In dem Fall in Potzneusiedl nutze der Mann sein Grundstück "als Vehikel", um seine Meinung kundzutun. Um gegen die Plakate vorgehen zu können, müsste so etwas wie die öffentliche Ordnung verletzt worden sein. "Nur dass sich jemand gestört fühlt, reicht nicht", sagt Bezemek. Gegen eine Diffamierung kann sich aber etwa der Bürgermeister mit einer Privatanklage wehren.