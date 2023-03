Ein 25-jähriger Fußgänger ist in der Nacht auf Sonntag am Lerchenfelder Gürtel in Wien-Ottakring von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger dürfte der Passant in erheblich alkoholisiertem Zustand die Fahrbahn überquert haben, ohne auf den Querverkehr zu achten. Ein auf der Spur ganz links fahrender Lenker konnte nicht mehr abbremsen und erfasste den Mann. Der 25-jährige erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen.

Die Berufsrettung Wien versorgte den Fußgänger notfallmedizinisch und brachte ihn in ein Krankenhaus. Dort wurde die Alkoholisierung des 25-Jährigen festgestellt. Der 19-jährige Lenker des Pkw und seine Mitfahrer blieben unverletzt. Sein Auto wurde allerdings schwer beschädigt.