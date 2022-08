Der Betrüger hat die ältere Frau aus Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus vor fingierten Einbrüchen in der Umgebung gewarnt. Der Aufforderung, ihre Wertsachen aus Sicherheitsgründen zu übergeben, kam die Wienerin mehrfach nach. Die Betrüger erbeuteten Schmuck und Bargeld.

Laut Polizei handle es sich um eine bekannte Betrugsmasche. Polizeisprecherin Barbara Gass bestätigte der APA, dass man eine "bekannte Tätergruppe, die im Ausland operiert" im Auge habe, der Fall könne dieser aber nicht zweifelsfrei zugeordnet werden. Besagte Gruppe habe in der Vergangenheit bereits ähnliche Betrügereien eingefädelt. Drahtzieher riefen die Opfer laut Auskunft der Polizei aus dem Ausland an, die herausgelockten Wertgegenstände nahmen Komplizen an Ort und Stelle in Empfang.

In der zugehörigen Aussendung warnte die Polizei ausdrücklich vor "falschen Polizisten". Die Polizei fordere niemals Bargeld oder Wertgegenstände und bewahre diese auch nicht auf, hieß es weiter. Empfohlen werde, verdächtige Telefonate umgehend zu beenden und die Polizei über den Notruf 133 zu verständigen. Außerdem solle man gegenüber Fremden am Telefon keinesfalls Angaben zu familiären oder finanziellen Verhältnissen machen.