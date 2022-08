Niederösterreich verordnet sich Stromspar-Paket

Wegen der drohenden Energieknappheit heißt es "Licht aus" an zahlreichen Sehenswürdigkeiten in Niederösterreich. Melk hat die Beleuchtung des Stifts reduziert. In Klosterneuburg erfolgt jedenfalls vorübergehend eine gänzliche Abschaltung.