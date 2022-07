Auf die Fahrgäste am Wiener Westbahnhof wartet nun veganer Genuss: Burger King eröffnet am Dienstag sein erstes rein veganes Restaurant in Österreich. Die Burger werden somit aus 100 Prozent pflanzlichen Produkten hergestellt – und zwar an Ort und Stelle. Dafür setzt die Schnell-Restaurant-Kette auch auf eine neue Farbe: Statt rot-gelb präsentiert sich das Lokal am Westbahnhof in Grün.

"Unser erstes 100 Prozent veganes Restaurant ist eine Einladung, die Burger King neu und vollkommen fleischlos zu entdecken", so Jan-Christoph Küster, Chief Marketing Officer der TQSR Group.

Erste Speisen und Produkte im neuen Restaurant am Westbahnhof tragen zudem schon das V-Label der Europäischen Vegetarier-Union. "Die Eröffnung des ersten rein veganen Burger-King-Restaurants hat eine starke Signalwirkung. Der wegweisende Schritt der Restaurantkette macht den Genuss rein pflanzlicher Produkte zur täglichen Selbstverständlichkeit", glaubt Felix Hnat, Obmann der Veganen Gesellschaft Österreich.