Montagabend fielen der Polizei zwei Raser auf. So ist ein 18 Jahre alter Kärntner am Montagabend im Mölltal mit seinem Auto viel zu schnell unterwegs gewesen. Er raste mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde

durch die Ortschaft Mühldorf. Anschließend lieferte er sich mit der

Polizei eine Verfolgungsjagd – mit bis zu 180 km/h raste der Lenker vor den Beamten davon. Sie hatten den jungen Mann zwischenzeitlich aus den Augen verloren. Diese Zeit nutzte er, um das Nummernschild zu entfernen.

Zwei weitere Versuche, den Fahrer zu stoppen, blieben vergeblich,

der 18-Jährige flüchtete mit bis zu 200 km/h. Etwa eine Stunde

später suchten die Beamten die Adresse auf, an der der Autobesitzer

gemeldet war und trafen ihn daheim an. Ein Alkotest ergab eine

starke Alkoholisierung, ihm wurde an Ort und Stelle der Führerschein

abgenommen. Er wird wegen zahlreicher Delikte angezeigt.

Ein ähnliches Schicksal ereilte am Abend einen 53-jährigen Ukrainer in Niederösterreich: Er ist 152 km/h auf der Nord/Weinviertel Autobahn (A5) im Gemeindegebiet von Poysdorf (Bezirk Mistelbach) "geblitzt" worden. Erlaubt war in dem Bereich Tempo 80. Dem Mann wurde nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich umgehend der Führerschein vorläufig abgenommen, auch eine Sicherheitsleistung wurde eingehoben. Zudem erging eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Mistelbach.