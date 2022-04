Ein 85-jähriger Österreicher ist am späten Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von Aschau im Zillertal (Bezirk Schwaz) ums Leben gekommen. Laut Polizei fuhr der Mann auf der Koglstraße am Distelberg auf einer Seehöhe von 1100 Metern talwärts, als sein Pkw über den rechten Fahrbahnrand kam und rund 25 Meter über ein steiles Wiesenfeld in einen Wald abstürzte. Der 85-Jährige wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und erlitt tödliche Verletzungen.

Wie die Polizei weiter mitteilte, dürfte der betagte Lenker gegen 17.00 Uhr in einer Linkskurve versehentlich zu viel Gas gegeben haben (aufheulender Motor), wodurch er in weiterer Folge rund 20 Meter schräg entlang der bergseitigen Böschung weiterfuhr und sich sein Pkw schließlich überschlug und abstürzte. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Im Einsatz standen den Angaben zufolge die Polizei, ein Notarzthubschrauber und die Freiwillige Feuerwehr Aschau im Zillertal.