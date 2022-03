Facebook

Bis auf Tirol hat sich die Risikozahl überall weiter erhöht © APA/THEMENBILD

Die Corona-Ampel zeigt auch diese Woche die gewohnte Farbe: Dunkelrot. Mit Ausnahme Tirols hat sich die Risikozahl überall weiter erhöht. Die orange Zone des immer noch hohen Risikos erscheint derzeit schwer erreichbar.

Denn das Fallgeschehen ist in den vergangenen zwei Wochen in immerhin acht Bundesländern nach oben gegangen. Den stärksten Anstieg zeigt für einmal Wien mit 18 Prozent.

Dennoch ist die Risikozahl, die neben Infektionen Alter und Impfstatus der Betroffenen einbezieht, in der Bundeshauptstadt mit 230 noch die beste, auch wenn man von den 100 für das Verlassen der Höchstrisikozone noch weiter entfernt ist als in der Woche davor, als man bei 170 lag. Den schlechtesten Wert hat nunmehr das Burgenland mit 514.

Moderater Anstieg in den Spitälern

Weiter ungünstig ist, dass bei den Personen über 65 das Plus bei den Infektionen mit 21 Prozent höher ist als über die Gesamtbevölkerung (zwölf Prozent). So wird dann auch ein Anstieg des Belags sowohl auf Normal- als auch auf Intensivstationen erwartet – immerhin ist dieser nur moderat, jeweils um gut ein Prozent.

Schwer vergleichbar sind mittlerweile die absoluten Fallzahlen, denn es wird im Osten weit mehr getestet als im Rest des Landes. So kamen etwa in Wien rund 134.500 Tests auf 100.000 Einwohner, während es im Bundesland mit der vermeintlich niedrigsten Inzidenz Tirol gerade einmal knapp 36.300 waren.

Mehr Tests, mehr Fälle ohne Symptome

Jene Länder, die mehr testen, finden logischerweise auch mehr asymptomatische Fälle. So waren in Wien 68 Prozent der positiven Fälle bei Personen, die aktuell keine Symptome aufwiesen. Auf der anderen Seite der Skala liegt Kärnten, wo wenig getestet wird, mit sechs Prozent. Unter allen Tests in Wien waren 2,4 Prozent positiv, in Oberösterreich dagegen 9,1 Prozent.

Dennoch scheint der Trend in Tirol tatsächlich abwärts zu gehen, denn dass im Bundesland wenig getestet wird, ist nicht neu, und immerhin in sechs der neun Bezirke gingen die entdeckten Infektionen zurück. Der Bezirk mit der niedrigsten Inzidenz liegt allerdings in Salzburg, nämlich in Tamsweg, einem ehemaligen Hotspot. Dahinter folgen mehrere Tiroler Bezirke angeführt von Schwaz. Abgesehen von den kleineren Städten Rust und Waidhofen/Ybbs, den höchsten Wert hat der Bezirk Zwettl.