Anschlag in Wien Die ersten Stellungnahmen von Conte, Macron und Co.

Anschlag in Wien

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Emmanuel Macron © AFP

Als erster internationaler Politiker meldete sich Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron zu Wort. Frankreich war in den letzten Wochen selbst mehrmals von Anschlägen betroffen. In einem Tweet wandte sich Macron tiefbetroffen an Österreich.

In Frankreich war Mitte Oktober ein Lehrer von einem 18-Jährigen getötet worden, weil er im Unterricht zum Thema Meinungsfreiheit Karikaturen des Propheten Mohammed gezeigt hatte. Seine Leiche war enthauptet aufgefunden worden. Die Tat hatte in Frankreich riesiges Entsetzen ausgelöst. Keine zwei Wochen später starben bei einer Messerattacke in einer Kirche in Nizza drei Menschen, auch hier geht die Staatsanwaltschaft von einem islamistischen Anschlag aus.

Wir, Franzosen, teilen den Schock und die Trauer von der Österreicher nach einer Angriff in Wien. Nach Frankreich ist es ein befreundetes Land, das angegriffen wird. Dies ist unser Europa. Unsere Feinde müssen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Wir werden nichts nachgeben. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 2, 2020

"Ich bin tief betroffen von diesem furchtbaren Verbrechen. Ich kann aber vom Führungsstab berichten, dass es ein gutes Zusammenspiel von Rettung, Polizei und Feuerwehr gibt.", meldete sich Wiens Bürgermeister Michael Ludwig in einem Interview in der ZIB2 zu Wort. Zuvor befand sich Ludwig noch in einer Krisensitzung aus dem Führungsstab. Über den toten Passanten wollte sich Lduwig zur Zeit noch nicht genauer äußern, sprach aber davon, dass es "unendlich viele Informationen aus der Bevölkerung" gebe.

Auch Giuseppe Conte meldete sich über Twitter schnell zu Wort. Der italienische Ministerpräsident schrieb, dass es in Europa "keinen Platz für Hass und Gewalt" geben dürfte-

Scharfe Verurteilung des Terroranschlags, das heute Abend Wien geschlagen hat. In unserem gemeinsamen europäischen Haus darf es keinen Platz für Hass und Gewalt sein. Verbundenheit zum österreichischen Volk, zu den Angehörigen der Opfer und zu den Verletzten. — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) November 2, 2020 href="https://twitter.com/matteosalvinimi/status/1323366457644879875?ref_src=twsrc%5Etfw">November 2, 2020 href="https://twitter.com/matteosalvinimi/status/1323366457644879875?ref_src=twsrc%5Etfw">November 2, 2020

Die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen postete, ebenfalls über Twitter ihre Anteilnahme. Sie sei, ob des "brutalen Angriffs" schockiert und würde im Gedanken bei den Opfern sein.

Ich bin schockiert und traurig über den brutalen Angriff in Wien. Meine Gedanken sind bei den Familien der Opfer und der österreichischen Bevölkerung.



Europa steht in voller Solidarität an Österreichs Seite. Wir sind stärker als Hass und Terror. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 2, 2020

Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz schrieb von "entsetzlichen Nachrichten", die ihn aus der österreichischen Bundeshauptstadt erreicht. Er würde zudem allen Einsatzkräften, Bürgern und Angehörigen alles Gute und wünschen.

Entsetzliche Nachrichten aus #Wien - in Gedanken bei den Opfern und ihren Angehörigen. Solidarität mit den Bürgerinnen und Bürgern dieser wunderbaren Stadt, den mutigen Einsatzkräften alles Gute. @vanderbellen — Olaf Scholz (@OlafScholz) November 2, 2020

Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der von Olaf Scholz markeirt wurde, bedankte sich bei allen Einsatzkräften, die die Demokratie und Freiheit schützen würden.