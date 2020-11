Facebook

In Panik fliehende Menschen, Polizeisirenen, Rettungswagen – solche Bilder kennen wir seit vielen Jahren. Meistens kamen Schreckensnachrichten dieser Art aus anderen Ländern und Metropolen. Wien rühmte sich, eine der sichersten Städte der Welt zu sein – und ist es auch.

War es auch, muss man nach dem Montagabend wohl sagen. Die verwackelten Handyvideos aus Bars und aus den Fenstern angrenzender Häuser zeigen einen Mann, der mit einem Gewehr um sich schießt, sonst bleibt der Schrecken seltsam abstrakt.

Stundenlang mussten die Moderatoren der Sondersendungen von ORF und Privatsendern die Zahlen von Toten und Verletzten erhöhen. Die Rettung, schon wegen der Covid-Notlage personell strapaziert, nutzte die abendliche Live-Sendung des ORF zu einem Aufruf an alle Kollegen, sich selbst in den Dienst zu stellen, um die Aufgaben zu bewältigen.

Was genau passiert ist, wer die Angreifer sind, was sie wollen und wer ihrer Aggression zum Opfer fiel, ist noch nicht bekannt. In der nächtlichen Unsicherheit stand gestern nur eines fest: Wien hat aufgeschlossen zu Großstädten wie London oder Paris, Lyon oder Nizza, die sich an ähnliche Terrormeldungen gewöhnen mussten. Eine traurige Normalisierung.

