Absturzgefahr Blumen-Hängekisten zurückgerufen

Um dieses Produkt handelt es sich © KK

Das niederländische Unternehmen elho fordert alle Verbraucher, die Produkte der Greenville Plant Hanger Serie erworben haben, dringend dazu auf, die Pflanzgefäße aufgrund von Sicherheitsmängeln umgehend von ihrem (Balkon-)Geländer zu entfernen und zurückzugeben. Ein Konstruktionsfehler in Kombination mit hohen Außentemperaturen kann zu Verformungen und zum Absturz sorgen.

Die Sicherheitsmängel beziehen sich ausschließlich auf die Greenville Plant Hanger Serie, die seit Jänner 2020 auf dem Markt ist, hieß es am Samstag in einer Warnung. Die Serie umfasst Produkte in einer länglichen als auch runden Version, die jeweils in fünf verschiedenen Farben erhältlich sind. Alle restlichen elho Produkte (auch die mit einem ähnlichen Aufhängesystem) erfüllten die notwendigen Qualitätsanforderungen, seien daher sicher und nicht von den Sicherheitsmängeln betroffen (Rückerstattung etc.: contact@elho.nl).