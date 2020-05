Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) Jürgen Fuchs

Das Wetter in Österreich bleibt auch in der kommenden Woche pünktlich zu den Eisheiligen Pankratius, Servatius, Bonifatius und Sophie, die laut Bauernregel an ihren Gedenktagen vom 12. bis 15. Mai für Kälteeinbrüche sorgen, wechselhaft. Oft ziehen Regenschauer durch, die Schneefallgrenze sinkt, es gibt lebhaften Wind, prognostizierte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Montag

Am Montag stauen sich an der Alpensüdseite bis nach Oberkärnten dichte Wolken und zeitweise regnet es dort. Auch sonst ziehen von Südwesten her hohe und mittelhohe Wolkenfelder über den Himmel, die Sonne zeigt sich aber zwischendurch. Erst ab dem späten Nachmittag und am Abend treffen im Westen und Norden Regenschauer oder Gewitter der heranziehenden markanten Kaltfront ein. Die Schneefallgrenze liegt vorerst noch um 2.000 Meter, sinkt dann aber in der Nacht deutlich. Vor dem Eintreffen der Störungszone bläst in Föhnstrichen und im Osten oft lebhafter bis kräftiger Südwind. Die Frühtemperaturen erreichen sieben bis 17 Grad, tagsüber gibt es besonders große Temperaturgegensätze, die Höchstwerte erreichen von Südwest nach Nordost 16 bis 28 Grad.

Aktuelle Prognosen So wird das Wetter in Ihrer Gemeinde

Dienstag

Am Dienstagmorgen ziehen oft noch Regenschauer durch, die Schneefallgrenze liegt dabei alpen-nordseitig oft zwischen 600 und 1.000 Meter, im Süden wesentlich höher. Tagsüber kommt besonders im nördlichen und östlichen Flachland bald wieder die Sonne zum Vorschein, auch die letzten Schauer in den Nordalpen klingen bald ab. Dichter bewölkt bleibt es aber voraussichtlich auf der Alpensüdseite, dort nimmt die Niederschlagsneigung am Nachmittag sogar wieder zu. Es bläst oft nur schwacher bis mäßiger, am Alpen-Ostrand aber zunächst noch lebhafter bis starker Wind aus Nordwest bis Nord. Die Frühtemperaturen betragen zwei bis zehn Grad, die Tageshöchsttemperaturen acht bis 17 Grad.

Mittwoch

Der Ostalpenraum gelangt am Mittwoch in eine westliche Strömung, am Boden bildet sich ein Tief über dem Golf von Genua aus. Damit herrscht in Österreich Störungseinfluss mit verbreitet dichter Bewölkung und Regen. Insgesamt ist es schwach windig, im Osten weht teils mäßiger Wind aus Süd bis Nordost. Die Frühwerte liegen zwischen zwei und elf Grad, die Höchstwerte erreichen zwischen zehn und 18 Grad.

Donnerstag

Der Störungseinfluss schwächt sich am Donnerstag nur allmählich ab. Vielfach bleibt es stark, im Norden und Osten veränderlich bewölkt. Während der ersten Tageshälfte regnet es außer im Westen noch verbreitet. Zum Abend hin liegt der Niederschlagsschwerpunkt im Süden und Südwesten. Die Schneefallgrenze liegt an der Alpen-Nordseite tagsüber abermals zwischen 1.000 und 1.600 Meter. Am Alpen-Ostrand lebt der Wind aus Nordwest auf. Die Frühwerte liegen zwischen vier und zehn Grad, die Tageshöchstwerte zwischen acht und 16 Grad.

Freitag

Mit einer südwestlichen Strömung erreicht am Freitag eine weitere Störung den Westen Österreichs zumeist mit Schauern und vereinzelten Gewittern. Im Osten und Südosten bleibt es niederschlagsfrei und noch recht sonnig. Am Alpen-Ostrand bläst lebhafter Südostwind. Die Frühtemperaturen erreichen drei bis acht 8 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 17 bis 23 Grad.