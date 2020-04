Zigarette als Brandursache Nächtlicher Waldbrand in Vorarlberg

Facebook

In Kennelbach (Bezirk Bregenz) ist in der Nacht auf Freitag ein Waldstück in Brand geraten. Das Feuer könnte nach Angaben der Feuerwehr durch eine weggeworfene Zigarette entstanden sein. Direkt neben dem betroffenen Gebiet verläuft ein Wanderweg. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen fahrlässiger Herbeiführung einer Feuersbrunst auf.

Betroffen war ein rund 3.000 Quadratmeter umfassendes Gelände im Gebiet Herzenmoos, das an das Stadtgebiet von Bregenz angrenzt. Der Waldbrand wurde kurz nach 3.00 Uhr früh gemeldet. Die Löscharbeiten der Feuerwehren gestalteten sich wegen der Beschaffenheit des Geländes schwierig. Ein zweiter Löschtrupp bekämpfte das Feuer von der oberhalb verlaufenden Fluherstraße aus. Gegen 5.30 Uhr war der Brand gelöscht. Verletzt wurde niemand. In Vorarlberg kam es wegen der anhaltenden Trockenheit in den vergangenen Tagen trotz Warnungen der Behörden bereits mehrfach zu Waldbränden.