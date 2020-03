Tragischer Unfall in Tirol

© Juergen Fuchs

Ein Einjähriger aus Polen hat Mittwochvormittag in einem Appartement in Zellbergeben im Zillertal schwere Verbrennungen durch heißes Wasser erlitten. Er griff nach einer Tasse, die auf einem Küchenblock abgestellt war. Diese stürzte um und das Wasser ergoss sich über Kopf und Oberkörper des Buben. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen, teilte die Polizei mit.