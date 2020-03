Isolation bei Coronavirus Was bedeutet häusliche Quarantäne genau?

Facebook

Kontaktpersonen sollen zweimal täglich Fieber messen © APA/BARBARA GINDL

1. Wie sieht häusliche Quarantäne aus und wen kann sie treffen?

In häusliche Quarantäne müssen sogenannte Kontaktpersonen, also Menschen, die nicht infiziert sind, aber in Kontakt mit Corona-Kranken gekommen sind. Sie können zu Hause bis zu zwei Wochen kaserniert werden. In diesem Zeitraum müssen sie zweimal täglich Fieber messen bzw. ein Tagebuch führen, in dem der Krankheitsverlauf sowie Kontakte mit Personen aufgelistet werden. Die Behörden unterscheiden neben Kontaktpersonen der Kategorie I jene der Kategorie II und Kategorie III. Erstere werden mit Hochrisiko-Exposition eingestuft. Zu ihnen zählen Personen, die im selben Haushalt leben oder sich in einer geschlossenen Umgebung in einer Entfernung von weniger als zwei Metern von Erkrankten aufgehalten haben. Diese Personen erhalten einen behördlichen Absonderungsbescheid, müssen in ihrer Wohnung bleiben. In die zweite Rubrik fallen Personen, die sich etwa in geschlossenen Räumen in einer Entfernung von mehr als zwei Metern aufgehalten oder im gleichen Flugzeug gesessen sind. Sie werden registriert und zur Selbstüberwachung ihres Gesundheitszustandes aufgefordert. Kontaktpersonen der Kategorie III, das sind Reiserückkehrer aus Risikogebieten ohne klinische Symptome, erhalten eine Aufforderung zur Selbstüberwachung des Gesundheitszustandes bis zum Tag 14 nach Reiserückkehr. Soziale Kontakte sollten eingeschränkt werden. Kontrolliert werde die Einhaltung etwa mit Anrufen.