Der Tod einer 19-Jährigen in einer Wohnung in Heidenreichstein (Bezirk Gmünd) ist nicht auf Fremdverschulden zurückzuführen. Die von der Staatsanwaltschaft Krems angeordnete Obduktion habe keine diesbezüglichen Anzeichen ergeben, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstag mit. Das Ergebnis der chemisch-toxikologischen Untersuchung sei noch ausständig. Ein Drogentod wird derzeit nicht ausgeschlossen.

Die Leiche der junge Frau war am Dienstagvormittag vom 23-jährigen Wohnungsinhaber aufgefunden worden. Der Mann erstattete in der Folge per Notruf die Anzeige. Polizeiangaben zufolge lag die junge Frau bereits rund 14 Tage tot in der Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Waldviertler Stadtgemeinde.