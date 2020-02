Facebook

Bildungsminister Heinz Faßmann © (c) APA/HERBERT PFARRHOFER

Am Mittwoch hat das Bildungsministerium einen Krisenplan zum Umgang mit dem Corona-Virus an Schulen und Hochschulen verschickt. Darin enthalten ist eine Checkliste, wie zu reagieren ist, wenn eine Infektion oder ein dringender Verdachtsfall festgestellt oder gemeldet wird. Die (Hoch-)Schulen müssen in jedem Fall die Gesundheitsbehörden einschalten, diese treffen dann alle weitere Entscheidungen.

Da es sich beim Coronavirus SARS-CoV-2 um eine meldepflichtige Erkrankung handelt, müssen sofort der Schularzt, die Schulleitung bzw. die Leitung der Hochschule eingeschaltet werden, die dann mit den zuständigen Gesundheitsbehörden (Bezirkshauptmannschaft, Magistrat) Kontakt aufnehmen. Gibt es bei Minderjährigen einen Verdacht auf oder die Bestätigung einer Infektion, müssen auch die Erziehungsberechtigten informiert und die weitere Vorgangsweise - etwa eine Einlieferung ins Spital - geklärt werden.

Über alle weiteren Schritte entscheiden die Gesundheitsbehörden, etwa über Virus-Testungen oder eine Sperre der Schule, wie heute in einem Gymnasium in der Wiener Albertgasse. Die Bildungsinstitutionen sind dabei verpflichtet, die Anordnungen der Behörde zu befolgen und sie bei der Umsetzung zu unterstützen. Außerdem müssen sie dokumentieren, mit welchen Menschen die Betroffenen Kontakt hatten, und welche Maßnahmen im Umgang mit dem Corona-Fall wann getroffen wurden.

Im Bildungsministerium selbst wurde mittlerweile ein eigenes Krisenmanagement eingerichtet, das in engem Austausch mit den Bildungsdirektionen (früher: Landesschulräte) in den Bundesländern steht. Auch bei den Sitzungen des Krisenstabs des Innenministeriums zu Corona ist das Ressort dabei. Bei den Kindergärten ist das Ministerium übrigens nicht für die Krisenkommunikation zuständig.

"Wir gehen aber davon, dass die Länder ihre Einrichtungen informieren", heißt es am Mittwoch aus dem Büro von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP).