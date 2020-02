Entgegen eines Berichtes der Zeitung "heute" wird es kein Handyverbot in der Therme Wien in Oberlaa geben. Ein Fotoverbot um die Becken ist aber aufrecht.

Sujetbild © (c) WavebreakMediaMicro - stock.adobe.com

Beinahe als Körperteil könnte man das Handy bei vielen sehen. Im Schwimmbad im Sommer ist es sowieso immer mit dabei - und in der Therme natürlich auch. Schließlich muss man seine Freunde via Instagram und Facebook an seinen Freizeitaktivitäten teilhaben lassen. Einem Bericht zufolge hätte die Therme Wien gegen diese Unart nun vorgehen wollen. Die trifft laut Thermen-Geschäftsführung aber nicht zu. Derzeit würden bereits Durchsagen gemacht werden, dass das Mitnehmen von Mobiltelefonen in die Beckenanlagen verboten sei.

"Im Wasser gibt es auf Wunsch unserer Gäste schon seit längerer zeit ein Fotografie-Verbot. So stellen wir sicher, dass unsere Gäste beim Baden nciht darüber nachdenken müssen, ob sie auf einem Foto zu sehen sein könnten oder sie von Dritten in Badebekleidung abgelichtet werden", heißt es in einer Aussendung der Therme Wien.

Außerhalb der Becken dürfen demnach Familienfotos oder Erinnerungsbilder vom Thermenaufenthalt gemacht werden. Allerdings ersuche man, dass keine anderen Personen auf den Bildern und Videos zu sehen sind. Noch ist die neue Regelung nicht in der Badeordnung der Therme Wien festgehalten. Diese werde aber derzeit überarbeitet.