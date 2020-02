Störfaktor Lehrer wollen Handyverbot an Schulen

Oberster Lehrergewerkschafter fordert Handy-Aus an Schulen. Steirische Bildungsdirektion will Verordnung aus Wien.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © (c) pictworks - stock.adobe.com (J.ROFELD)

Die Forderung nach einem Handyverbot an Schulen ist nicht neu, doch sie erhielt am Montag eine neue Brisanz. Denn der oberste Lehrergewerkschafter Österreichs, Paul Kimberger (GÖD), forderte gestern im Ö-1-Morgenjournal dezidiert handyfreie Zonen an Österreichs Schulen.