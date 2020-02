Stimmen Sie ab!Umfrage: Sollten Handys an Schulen verboten werden?

Facebook

Aus dem Leben und damit auch aus dem Schulalltag sind Handys nicht mehr wegzudenken © stacestock - stock.adobe.com

Kaum sind die Semesterferien beendet, geraten unsere Schulen in den Mittelpunkt einer hitzigen - und bekannten - Debatte: Braucht es ein Handyverbot an den Bildungseinrichtungen? Auslöser der jüngsten Diskussion ist der Vorstoß des obersten Lehrergewerkschafter Österreichs, Paul Kimberger (GÖD): Er fordert handyfreie Zonen an Schulen. „Die Rückmeldungen meiner Kolleginnen und Kollegen sagen mir, dass Handys immer mehr zu Konzentrationskillern und Störfaktoren im Unterricht werden", so Kimberger.