Gute Frage "Sabine", "Elsa", "Ruth" oder "Ciara": Wie kommt ein Tief zu seinem Namen?

In Österreich und Deutschland heißt das aktuelle Sturmtief "Sabine", in anderen Ländern Europas "Ciara", in Skandinavien "Elsa". Ursprünglich war indes von "Ruth" die Rede. Wir erklären, warum das so ist.